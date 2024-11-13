Вячеслав Колосков: «Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах. Но от этого больше людей на футбол не придет, не надо заблуждаться»
Вячеслав Колосков поделился мнением о продаже пива на российских стадионах.
«Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах в России. Чтобы в хороших и комфортабельных условиях можно было посидеть с другом, выпить по 100 грамм водки, запить пивом и пойти смотреть футбол.
Но не надо заблуждаться. От того, что будет алкоголь продаваться, больше людей на футбол не придет. Выпить можно и в баре. На стадионах будет высокая посещаемость, если команды будут показывать хорошую игру.
В первую очередь продажа пива выгодна клубам, которые могут заключить контракты со спонсорами и обеспечить себе дополнительно финансирование», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости