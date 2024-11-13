Вячеслав Колосков: «Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах. Но от этого больше людей на футбол не придет, не надо заблуждаться»

Вячеслав Колосков поделился мнением о продаже пива на российских стадионах.

«Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах в России. Чтобы в хороших и комфортабельных условиях можно было посидеть с другом, выпить по 100 грамм водки, запить пивом и пойти смотреть футбол.

Но не надо заблуждаться. От того, что будет алкоголь продаваться, больше людей на футбол не придет. Выпить можно и в баре. На стадионах будет высокая посещаемость, если команды будут показывать хорошую игру.

В первую очередь продажа пива выгодна клубам, которые могут заключить контракты со спонсорами и обеспечить себе дополнительно финансирование», – сказал почетный президент РФС.