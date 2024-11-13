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Коллина о системе тренерских запросов: «Она не сможет показать то, что может показать ВАР, но это более доступная технология. Она предназначена для работы с 4-5 камерами»

Пьерлуиджи Коллина высказался об эксперименте с тренерскими запросами.

Ранее стало известно, что ФИФА хочет продолжить тестирование системы FVS, которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Она использовалась на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет. Использовать ее планируется в лигах «с меньшим количеством ресурсов».

«Очень важно дать понять, что FVS – это не ВАР, особенно с точки зрения ожиданий. Из-за ограниченного количества камер FVS не сможет показать то, что может показать ВАР. Примером может служить офсайд: без правильно установленных камер можно увидеть только явный офсайд. Это также делает важным принятие решения на поле.

FVS предназначен для работы с ограниченным количеством камер, в идеале до 4-5. При наличии большего количества камер процесс проверки всех отснятых материалов и доступных ракурсов может занять очень много времени, поскольку, в отличие от ВАР, здесь не будет официальных лиц, которые выберут, какие ролики показать судье. 

У тренеров будет ограниченное количество запросов на повтор, по два за матч, и они сгорают в случае неудачного запроса. Поэтому они должны стараться не тратить впустую запросы во время матча. Может случиться так, что они предпримут своего рода «последнюю попытку» в случае эпизода, который произойдет в самом конце матча, но это не обязательно даст тактическое преимущество.

Предоставление судье возможности инициировать проверку означало бы подвергнуть его дополнительному давлению, поскольку игроки будут пытаться убедить судью подойти к монитору всякий раз при принятии решения. По этой причине ответственность за принятие решения о проведении проверки будут нести тренеры, хотя игроки могут рекомендовать им [сделать запрос], поскольку они часто находятся ближе к эпизоду, если не принимают в нем непосредственного участия.

Несмотря на то, что ВАР используется примерно в 200 соревнованиях по всему миру, многие другие не могут внедрить его из-за ограниченности финансовых и людских ресурсов. FVS – это более доступная технология, которую могут внедрить многие другие ассоциации – члены ФИФА, чтобы помочь судьям в случае необходимости. ВАР и FVS – это разные решения для разных нужд», – сказал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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