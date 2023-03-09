хочет, чтобы судьи добавляли к футбольным матчам больше времени.

«Кажется, будто на мы придумали что-то новое, но это не совсем правда, если судить по цифрам. В прошлом туре в 4 из 10 матчей было добавлено 10, 12, 12 и 14 минут. В двух из них могло быть добавлено еще больше, но из-за счета – 7:0 и 4:0 – рефери, вероятно, решил не пытаться точно компенсировать потерянное время.

Это не что-то новое, в общем. Но важно обеспечить последовательность. Есть четкие критерии, и именно благодаря этому на ЧМ игроки и тренеры так хорошо приняли эту систему. Они знали, чего ожидать. А когда есть последовательность, каждое решение воспринимается лучше.

Речи о том, чтобы сделать матчи длиннее, не идет. Речь идет о том, чтобы компенсировать потерянное время. Мы не пытаемся сделать так, чтобы игровое время составляло 70-75 минут, нет. Мы пытаемся избежать случаев, когда команды играют 43 минуты. Столько было в матче « » с « ». Не думаю, что есть те, кому нравится 43-минутный матч», – сказал глава судейского комитета ФИФА.