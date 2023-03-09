Коллина хочет больше компенсированного времени: «Мы не стремимся к 75 минутам игрового времени, а пытаемся избежать 43-минутных матчей»
Пьерлуиджи Коллина хочет, чтобы судьи добавляли к футбольным матчам больше времени.
«Кажется, будто на ЧМ-2022 мы придумали что-то новое, но это не совсем правда, если судить по цифрам. В прошлом туре АПЛ в 4 из 10 матчей было добавлено 10, 12, 12 и 14 минут. В двух из них могло быть добавлено еще больше, но из-за счета – 7:0 и 4:0 – рефери, вероятно, решил не пытаться точно компенсировать потерянное время.
Это не что-то новое, в общем. Но важно обеспечить последовательность. Есть четкие критерии, и именно благодаря этому на ЧМ игроки и тренеры так хорошо приняли эту систему. Они знали, чего ожидать. А когда есть последовательность, каждое решение воспринимается лучше.
Речи о том, чтобы сделать матчи длиннее, не идет. Речь идет о том, чтобы компенсировать потерянное время. Мы не пытаемся сделать так, чтобы игровое время составляло 70-75 минут, нет. Мы пытаемся избежать случаев, когда команды играют 43 минуты. Столько было в матче «Астон Виллы» с «Брентфордом». Не думаю, что есть те, кому нравится 43-минутный матч», – сказал глава судейского комитета ФИФА.
это сейчас нижняя планка, середина в районе 60
и вряд ли дело в усталости, особенно после введения пяти замен, дело явно в тактике, так что перерывы тут точно не помогут
можно попробовать сделать 30 минут и 3 тайма, между каждым 10 минут перерыв, тогда команды будут свежее и постоянно показывать высокий уровень игры. ну это так, не плохо было бы проработать наказание, многим нравится хоккейная идея с 2-5 минут отсутсвия футболиста за бровкой.
И на замену уходили так, как-будто бы это им надо отыгрываться ,а не с 50-ю рукопожатиями и пешком через все поле, как это обычно делают большинство команд в таких ситуациях.