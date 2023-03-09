Коллина хочет больше компенсированного времени: «Мы не стремимся к 75 минутам игрового времени, а пытаемся избежать 43-минутных матчей»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия ФИФА судьи Пьерлуиджи Коллина ЧМ-2022 Брентфорд правила Футбол

Пьерлуиджи Коллина хочет, чтобы судьи добавляли к футбольным матчам больше времени.

«Кажется, будто на ЧМ-2022 мы придумали что-то новое, но это не совсем правда, если судить по цифрам. В прошлом туре АПЛ в 4 из 10 матчей было добавлено 10, 12, 12 и 14 минут. В двух из них могло быть добавлено еще больше, но из-за счета – 7:0 и 4:0 – рефери, вероятно, решил не пытаться точно компенсировать потерянное время.

Это не что-то новое, в общем. Но важно обеспечить последовательность. Есть четкие критерии, и именно благодаря этому на ЧМ игроки и тренеры так хорошо приняли эту систему. Они знали, чего ожидать. А когда есть последовательность, каждое решение воспринимается лучше.

Речи о том, чтобы сделать матчи длиннее, не идет. Речь идет о том, чтобы компенсировать потерянное время. Мы не пытаемся сделать так, чтобы игровое время составляло 70-75 минут, нет. Мы пытаемся избежать случаев, когда команды играют 43 минуты. Столько было в матче «Астон Виллы» с «Брентфордом». Не думаю, что есть те, кому нравится 43-минутный матч», – сказал глава судейского комитета ФИФА.

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9 комментариев

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Самозанятый
Ответ Леван Мкртчян
Если честно, мне в этом плане очень нравится Бавария. Даже на примере вчерашнего матча , когда они повели в счете и их все предельно устраивало, то все ровно, никто не валялся и не тянул время, хотя возможностей было много. И на замену уходили так, как-будто бы это им надо отыгрываться ,а не с 50-ю рукопожатиями и пешком через все поле, как это обычно делают большинство команд в таких ситуациях.
Ну если честно, к тому времени все было ясно. ПСЖ сдулся еще после первого гола, так что это особо не требовалось. Но после ваших слов обращу внимание на данный аспект в следующих матчах.
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Terrific World
Чистое время 60 минут и все, проблема решена с затяжками и прочим...
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kaimussen
Ответ Андрей
у нас уже есть два овертайма по 15 минут каждый, и зрителям это не очень заходит. слишком долгий футбол тоже не нужен, покамесь по 45 минут золотая середина. можно попробовать сделать 30 минут и 3 тайма, между каждым 10 минут перерыв, тогда команды будут свежее и постоянно показывать высокий уровень игры. ну это так, не плохо было бы проработать наказание, многим нравится хоккейная идея с 2-5 минут отсутсвия футболиста за бровкой.
2-5 мало. В шайбе поляна меньше и интенсивность выше, что позволяет реализовывать лишнего гораздо чаще. А вот минут 20 уже ощутимо, команда наестся немного и будет толк от удаления.
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Андрей
Ответ Андрей
у нас уже есть два овертайма по 15 минут каждый, и зрителям это не очень заходит. слишком долгий футбол тоже не нужен, покамесь по 45 минут золотая середина. можно попробовать сделать 30 минут и 3 тайма, между каждым 10 минут перерыв, тогда команды будут свежее и постоянно показывать высокий уровень игры. ну это так, не плохо было бы проработать наказание, многим нравится хоккейная идея с 2-5 минут отсутсвия футболиста за бровкой.
не я просто к тому что я не хочу смотреть футбик по 3 часа. конечно мы же думаем все о таком противостоянии как Псж Бавария или Реал Ливер, но это всего пару матчей в год такие. остальные матчи ты будешь смотреть Барселона - Малёрка и так 3 часа.
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Under
Ответ Андрей
у нас уже есть два овертайма по 15 минут каждый, и зрителям это не очень заходит. слишком долгий футбол тоже не нужен, покамесь по 45 минут золотая середина. можно попробовать сделать 30 минут и 3 тайма, между каждым 10 минут перерыв, тогда команды будут свежее и постоянно показывать высокий уровень игры. ну это так, не плохо было бы проработать наказание, многим нравится хоккейная идея с 2-5 минут отсутсвия футболиста за бровкой.
с чего вдруг 45 это середина?
это сейчас нижняя планка, середина в районе 60
и вряд ли дело в усталости, особенно после введения пяти замен, дело явно в тактике, так что перерывы тут точно не помогут
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Андрей
Ответ Леван Мкртчян
Если честно, мне в этом плане очень нравится Бавария. Даже на примере вчерашнего матча , когда они повели в счете и их все предельно устраивало, то все ровно, никто не валялся и не тянул время, хотя возможностей было много. И на замену уходили так, как-будто бы это им надо отыгрываться ,а не с 50-ю рукопожатиями и пешком через все поле, как это обычно делают большинство команд в таких ситуациях.
я тоже не люблю когда время тянут, хоть свои хоть чужие, респекта это не дает.
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Андрей
у нас уже есть два овертайма по 15 минут каждый, и зрителям это не очень заходит. слишком долгий футбол тоже не нужен, покамесь по 45 минут золотая середина.
можно попробовать сделать 30 минут и 3 тайма, между каждым 10 минут перерыв, тогда команды будут свежее и постоянно показывать высокий уровень игры. ну это так, не плохо было бы проработать наказание, многим нравится хоккейная идея с 2-5 минут отсутсвия футболиста за бровкой.
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Enotaz24
Мне не например не очень понравилось когда добавляли по 10/15 минут.
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Леван Мкртчян
Если честно, мне в этом плане очень нравится Бавария. Даже на примере вчерашнего матча , когда они повели в счете и их все предельно устраивало, то все ровно, никто не валялся и не тянул время, хотя возможностей было много.
И на замену уходили так, как-будто бы это им надо отыгрываться ,а не с 50-ю рукопожатиями и пешком через все поле, как это обычно делают большинство команд в таких ситуациях.
+16
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