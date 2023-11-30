Коллина об оскорблениях судей: «Это раковая опухоль футбола. Арбитры нужны, чтобы помогать людям играть в футбол»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ФИФА судьи Пьерлуиджи Коллина дискриминация Футбол

Пьерлуиджи Коллина подчеркнул важность защиты футбольных арбитров от жестокости.

Глава судейского комитета ФИФА поддержал кампанию Stop Abusing Referees, запущенную Daily Mail с целью защитить арбитров от физического и эмоционального насилия.

«Жестокость по отношению к судьям – раковая опухоль, одна из худших вещей, которые есть в футболе. Я считаю, что приветствуется любая деятельность и любые кампании по защите арбитров, особенно на низовом уровне.

ФИФА очень благодарна за внимание к этой проблеме, которая приобрела мировой масштаб. Нам всем нужно принять меры, иначе мы столкнемся с серьезными неприятностями в будущем.

Очень жаль, что молодые судьи, в частности, подвергаются оскорблениям и даже физическому насилию во время матчей. Трудно понять, почему молодежь в таких обстоятельствах выбирают профессию арбитра, или почему их родители позволяют им это.

Прежде всего, судьи нужны для того, чтобы помогать людям играть в футбол, давать им возможность проводить время вместе и извлекать из футбола некоторые ценности, которые могут быть важны для их будущего как людей, а не только профессиональных футболистов.

Мы все должны что-то сделать, чтобы найти решение. То, что происходит сегодня, неприемлемо», – сказал Коллина.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

17 комментариев
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Человек из того времени, когда было полно суперзвезд. Но и когда среди судей тоже были звезды. Как этот фантомас мог наорать и заткнуть любого 😂
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Видимо, никак не может отойти от народной любви после своего легендарного перформанса в матче Голландии и Чехии.
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Арбитры нужны, стопудоф, а вот п......ы нет.
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А давайте так же бороться с критикой футболистов? Чем они хуже? Давайте вообще не будем никого критиковать, давайте будем просто смотреть. Видимо в его вселенной должно быть примерно так.
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Ответ Денис Гончаров
А давайте так же бороться с критикой футболистов? Чем они хуже? Давайте вообще не будем никого критиковать, давайте будем просто смотреть. Видимо в его вселенной должно быть примерно так.
черных нельзя критиковать,геев и украинцев
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Кто людям помогает - тот тратит время зря. Ха-ха!
Хорошими делами прославиться нельзя(с)
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Где-то это возможно и так, но в РПЛ надо клубы и футболистов защищать от некомпетентности арбитров!
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Так почему они не помогают то людям?
Главная задача большинства из этой когорты помочь набить себе карман всеми возможными способами!
Интересно, Коллина спросил у поляков после игры ПСЖ - Ньюкасл, чем они помогли людям назначив левейший пенальти на 90+8 минуте? О тугости наполнения карманов спрашивать не нужно и так всё ясно.
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я сначала решил, что он так про некоторых судей выразился. например , которые руку в матче ПСЖ Ньюкасл нашли в конце игры...
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Сдаётся мне, что их не просто так оскорбляют. Некоторые судят так, что их убивать хочется.
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и букмекерам бабло косить,,,
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особенно Эвребе, Итурральде Гонсалес и Бенгоэчеа
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"судей не надо критиковать, это раковая опохоль в футболе ".
также судьи в матче Ливерпуль -Тоттенхэм:
Вар: Окей мы закончили проверку
судья: окей? ты сказал окей? все нормально, значит нет нарушения? тогда играем дальше
ВАР: идиот, мы сказали окей закончили проверку, сейчас скажем результат.
судья: но ты ж сказал окей, окей значит все окей
вар: ....ну пох
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Легендарный мошенник защищает коллег. Я бы запретил таким коррупционерам работать, вроде Коллины. А то 20 лет принимал от миланских подарки, вплотную общался, потому ту или иную должность получил, а теперь ещё и руководит.

Такими темпами скоро запретят праздновать голы, потому что это оскорбляет соперников и их болельщиков.
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Вот именно, "Арбитры нужны, чтобы помогать людям играть в футбол", а не мешать это делать.
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