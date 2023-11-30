Коллина об оскорблениях судей: «Это раковая опухоль футбола. Арбитры нужны, чтобы помогать людям играть в футбол»
Пьерлуиджи Коллина подчеркнул важность защиты футбольных арбитров от жестокости.
Глава судейского комитета ФИФА поддержал кампанию Stop Abusing Referees, запущенную Daily Mail с целью защитить арбитров от физического и эмоционального насилия.
«Жестокость по отношению к судьям – раковая опухоль, одна из худших вещей, которые есть в футболе. Я считаю, что приветствуется любая деятельность и любые кампании по защите арбитров, особенно на низовом уровне.
ФИФА очень благодарна за внимание к этой проблеме, которая приобрела мировой масштаб. Нам всем нужно принять меры, иначе мы столкнемся с серьезными неприятностями в будущем.
Очень жаль, что молодые судьи, в частности, подвергаются оскорблениям и даже физическому насилию во время матчей. Трудно понять, почему молодежь в таких обстоятельствах выбирают профессию арбитра, или почему их родители позволяют им это.
Прежде всего, судьи нужны для того, чтобы помогать людям играть в футбол, давать им возможность проводить время вместе и извлекать из футбола некоторые ценности, которые могут быть важны для их будущего как людей, а не только профессиональных футболистов.
Мы все должны что-то сделать, чтобы найти решение. То, что происходит сегодня, неприемлемо», – сказал Коллина.
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Хорошими делами прославиться нельзя(с)
Главная задача большинства из этой когорты помочь набить себе карман всеми возможными способами!
Интересно, Коллина спросил у поляков после игры ПСЖ - Ньюкасл, чем они помогли людям назначив левейший пенальти на 90+8 минуте? О тугости наполнения карманов спрашивать не нужно и так всё ясно.
также судьи в матче Ливерпуль -Тоттенхэм:
Вар: Окей мы закончили проверку
судья: окей? ты сказал окей? все нормально, значит нет нарушения? тогда играем дальше
ВАР: идиот, мы сказали окей закончили проверку, сейчас скажем результат.
судья: но ты ж сказал окей, окей значит все окей
вар: ....ну пох
Такими темпами скоро запретят праздновать голы, потому что это оскорбляет соперников и их болельщиков.