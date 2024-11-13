Каземиро об ошибках в матче с «Ливерпулем»: «Теперь все видят? Это было лишь в одной игре, так? Тогда вся команда играла плохо»

Каземиро высказался об ошибках в матче с «Ливерпулем».

В 3-м туре АПЛ «МЮ» разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3). Два из трех голов гости забили в первом тайме после двух ошибок Каземиро. Болельщики «МЮ» освистали бразильца, полузащитник был заменен в перерыве.

После победы над «Лестером» (3:0) в 11-м туре Каземиро вспомнил о критике после матча с «Ливерпулем ».

«Ну, теперь все видят? Это было только в игре с «Ливерпулем», так ведь?

Вся команда играла не лучшим образом в том матче и в этом сезоне. Думаю, что я провожу хороший сезон. Я хочу продолжать расти, хочу продолжать помогать своим партнерам по команде и тренеру, помогать «Манчестер Юнайтед » развиваться, все знают, в чем заключается моя работа», – сказал Каземиро.