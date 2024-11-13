Форлан в 45 лет проведет первый профессиональный матч в теннисе – на «Челленджере» в Монтевидео. Букмекеры уверены, что экс-игрок «МЮ» проиграет

Диего Форлан проведет первый профессиональный теннисный матч.

Экс-футболист «МЮ», «Атлетико» и сборной Уругвая сыграет в паре с 101-й ракеткой мира Федерико Корией на «Челленджере» в Монтевидео. Соперники – Борис Ариас и Федерико Себальос из Боливии.

Букмекеры дают коэффициент 8.50 на проход пары Форлан/Кория. На успех их соперников можно поставить за 1.04.

45-летний Форлан после завершения футбольной карьеры в 2019 году выступает на ветеранских теннисных турнирах ITF.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 02:00 по московскому времени.

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