Экс-судья Уолтон: «Клопп не раз привлекал внимание FA своим поведением. С такими тренерами я напоминал себе слова Киплинга: надо сохранять голову на плечах, пока другие ее теряют»
Ранее было опубликовано видео, в котором рефери Дэвид Кут называет немца «полным мудаком».
«Есть ли у судей определенная проблема с Юргеном Клоппом? Могу только высказать свои соображения, поскольку моя карьера была завершена к моменту его прихода в «Ливерпуль».
Он не раз привлекал внимание Футбольной ассоциации Англии своим поведением по отношению к судьям, а так можно сказать не про каждого тренера. Похоже, что он из тех тренеров, с которыми приходится сложнее всего, если говорить о последнем времени.
Но именно в случае с такими людьми в первую очередь требуется сохранять спокойствие. Я сам себе напоминал слова Киплинга о том, что надо сохранять голову на плечах, пока другие ее теряют. В этом ролике, если все так, как кажется, явно используется оскорбительный язык.
Могу честно сказать, что не испытывал ненависти ни к одному тренеру своей эпохи. Бывал ли сэр Алекс Фергюсон тяжелым человеком? Да, и однажды по мне прошлись «феном» просто за то, что я заглянул в его кабинет попрощаться после игры. Но это не значит, что он тяжелый человек.
Тренеры частенько обрушиваются на судей сразу после поражений, и было бы лучше, если бы они этого не делали, но ты, как судья, понимаешь, почему так происходит», – отметил Питер Уолтон.
Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео
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