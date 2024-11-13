Уэбб о голе «Вест Хэма» с точки, после которого «МЮ» уволил тен Хага: «ВАР ошибся в трактовке. Оливер – надежный ассистент, но слишком сосредоточился на ноге де Лигта. Это не пенальти»
На 87-й минуте игры 9-го тура АПЛ защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом лондонцев Дэнни Ингзом. Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.
«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти и проиграл – 1:2. Вскоре главный тренер Эрик тен Хаг был уволен.
«Мне кажется, ВАР [Майкл Оливер] ошибся в трактовке. Это талантливый и надежный видеоассистент, но в этой ситуации он слишком сильно сосредоточился на ноге де Лигта.
Его нога доходит до Ингза, не вступая в контакт с мячом. Мяч уже пролетел мимо де Лигта, когда он зацепил Ингза.
И ВАР считает это явным нарушением правил. Думаю, он был слишком сосредоточен на этом аспекте. Я не думаю, что ему следовало вмешиваться. В этой ситуации стоило оставить изначальное решение главного судьи. В общем, я не думаю, что это пенальти. Я бы предпочел, чтобы нарушения правил не было, чтобы пенальти не было», – сказал глава PGMOL в шоу Mic’d Up.
Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий