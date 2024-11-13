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  • Уэбб о голе «Вест Хэма» с точки, после которого «МЮ» уволил тен Хага: «ВАР ошибся в трактовке. Оливер – надежный ассистент, но слишком сосредоточился на ноге де Лигта. Это не пенальти»
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Уэбб о голе «Вест Хэма» с точки, после которого «МЮ» уволил тен Хага: «ВАР ошибся в трактовке. Оливер – надежный ассистент, но слишком сосредоточился на ноге де Лигта. Это не пенальти»

Говард Уэбб считает, что не стоило давать «Вест Хэму» пенальти в игре с «МЮ».

На 87-й минуте игры 9-го тура АПЛ защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом лондонцев Дэнни Ингзом. Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.

«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти и проиграл – 1:2. Вскоре главный тренер Эрик тен Хаг был уволен.

«Мне кажется, ВАР [Майкл Оливер] ошибся в трактовке. Это талантливый и надежный видеоассистент, но в этой ситуации он слишком сильно сосредоточился на ноге де Лигта.

Его нога доходит до Ингза, не вступая в контакт с мячом. Мяч уже пролетел мимо де Лигта, когда он зацепил Ингза.

И ВАР считает это явным нарушением правил. Думаю, он был слишком сосредоточен на этом аспекте. Я не думаю, что ему следовало вмешиваться. В этой ситуации стоило оставить изначальное решение главного судьи. В общем, я не думаю, что это пенальти. Я бы предпочел, чтобы нарушения правил не было, чтобы пенальти не было», – сказал глава PGMOL в шоу Mic’d Up.

Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoГовард Уэбб
logoМайкл Оливер
Дэвид Кут
logoДэнни Ингз
logoМаттейс де Лигт
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