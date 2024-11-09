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Родри о церемонии «Золотого мяча»: «Особенный момент, часть зрителей выкрикивала имя Винисиуса. Когда Веа назвал меня, я не мог поверить в это»

Родри поделился эмоциями от получения «Золотого мяча».

«Уже само попадание в прошлогодний список, и то, что я финишировал пятым, было огромным событием для меня – это была моя первая церемония, и я думал, что она может стать для меня единственной.

Я выиграл почти все, когда такое случается, можно сказать, что ты провел абсолютный сезон в карьере. Потому что я знаю, чего стоило достичь такого уровня, тогда ты неизбежно задаешься вопросом, сможешь ли ты повторить это снова.

В этом сезоне я продолжил в том же духе, с еще большей отдачей в финальной трети, и проиграл всего одну игру. В конце чемпионата Европы, после победы Испании и получения звания лучшего игрока турнира, я просто доказал себе, что могу повторять сезоны на очень высоком уровне. И быть выбранным среди всех этих великих игроков – просто невероятно.

В голове было много мыслей. По сравнению с прошлым годом, в этот раз у меня был реальный шанс на победу, и я ждал, что услышу свое имя.

Этот момент был особенным, потому что часть зрителей выкрикивала другое имя (Винисиуса – Спортс”). Когда я услышал, как Джордж Веа произнес мое имя, я зарылся лицом в ладони, я не мог поверить в это.

Я посмотрел на свою семью, друзей, товарищей по команде, а потом изо всех сил попытался добраться до сцены на своих костылях», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью France Football.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжордж Веа
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
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