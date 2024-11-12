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  • Черданцев о словах Дзюбы про Генича: «Некрасиво так говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги. Костя – один из самых талантливых игроков своего поколения. Он нашел себя в другой сфере»
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Черданцев о словах Дзюбы про Генича: «Некрасиво так говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги. Костя – один из самых талантливых игроков своего поколения. Он нашел себя в другой сфере»

Георгий Черданцев отреагировал на критику Артема Дзюбы в адрес Константина Генича.

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

«Я отлично помню карьеру Генича как футболиста. Это был один из самых талантливых игроков своего поколения. Ему очень не повезло. Если бы не жуткая травма и агент, который его просто обманул, уверен, он бы играл в топ‑клубе и сборной России. Слава богу, что у Дзюбы нет такой травмы.

Первый дивизион – это первенство водокачки? Многие футболисты через него прошли, и в конце концов разве Артем не играл в Томске и Туле? Это тоже не самые топовые клубы? Поэтому некрасиво так уничижительно говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги.

Несмотря на травму, Генич нашел себя совершенно в другой сфере. Это единственный профессиональный футболист в России, который стал комментатором и проявил себя в такой творческой и сложной профессии.

Против комментаторов себя ведут оскорбительно практически все, кому не лень. После дерби первое сообщение, которое я получил, было такое: «Шавка ты спартаковская». Шавка? Мне 53 года. Ну подбери другое слово, «барбос» там, например. И так всякий раз. Это далеко не самая приятная сторона комментаторской профессии.

Может, зная это, никто из футболистов в эту профессию не идет. А Костя пошел. Поэтому он уникум – единственный в стране экс‑футболист, который много лет работает на самом высоком профессиональном уровне и сделал себе имя в сложной и далеко не всегда благодарной профессии. Я думаю, футболистам можно у Генича многому поучиться. Особенно, что делать, если карьера обрывается из‑за травмы», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
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