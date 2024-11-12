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  • Карпин о вызове Миранчука в сборную: «Ростов» так же добирается из Москвы, как он до Америки. По времени плюс-минус. Ничего, живы»
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Карпин о вызове Миранчука в сборную: «Ростов» так же добирается из Москвы, как он до Америки. По времени плюс-минус. Ничего, живы»

Валерий Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную России.

Полузащитник «Атланты» примет участие в ноябрьском сборе национальной команды. Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии. 

«До меня никакие просьбы [не вызывать Миранчука], никакие разговоры не доходили. Сыграет 19-го [ноября], потом 24-го.

Да, лететь далеко, лететь долго. Но если взять «Ростов» или «Краснодар», точно так же мы добираемся из Москвы в Ростов, как он до Америки. По времени плюс-минус. Ничего, живы», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoРостов
logoМЛС
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoКраснодар
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
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