Карпин о вызове Миранчука в сборную: «Ростов» так же добирается из Москвы, как он до Америки. По времени плюс-минус. Ничего, живы»
Валерий Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную России.
Полузащитник «Атланты» примет участие в ноябрьском сборе национальной команды. Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.
«До меня никакие просьбы [не вызывать Миранчука], никакие разговоры не доходили. Сыграет 19-го [ноября], потом 24-го.
Да, лететь далеко, лететь долго. Но если взять «Ростов» или «Краснодар», точно так же мы добираемся из Москвы в Ростов, как он до Америки. По времени плюс-минус. Ничего, живы», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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