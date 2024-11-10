Миранчук прилетит в сборную России, несмотря на выход «Атланты» в 1/4 финала плей-офф МЛС
Алексей Миранчук прилетит в сборную России, несмотря на выход в плей-офф МЛС.
В ночь на воскресенье «Атланта» победила «Интер Майами» (3:2) и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, где сыграет с «Орландо Сити». Первый матч запланирован на 24 ноября.
«Как и было объявлено ранее, ждем Алексея Миранчука на учебно-тренировочный сбор сборной», – сообщили в пресс-службе сборной России.
В ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией. Встречи пройдут 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде.
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