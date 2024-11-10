Миранчук прилетит в сборную России, несмотря на выход «Атланты» в 1/4 финала плей-офф МЛС

Алексей Миранчук прилетит в сборную России, несмотря на выход в плей-офф МЛС.

В ночь на воскресенье «Атланта » победила «Интер Майами» (3:2) и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС , где сыграет с «Орландо Сити». Первый матч запланирован на 24 ноября.

«Как и было объявлено ранее, ждем Алексея Миранчука на учебно-тренировочный сбор сборной», – сообщили в пресс-службе сборной России.

В ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией. Встречи пройдут 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде.