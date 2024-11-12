Тчуамени будет играть в центре обороны, пока «Реал» не подпишет защитника или не вернется Алаба. С Орельеном в защите мадридцы не проиграли ни одного из 10 матчей в прошлом сезоне
Орельен Тчуамени будет играть в центре защиты.
Сейчас полузащитник «Реала» восстанавливается от травмы голеностопа.
По данным As, после возвращения на поле француз будет играть в паре с Антонио Рюдигером. Главный тренер Карло Анчелотти будет выпускать 24-летнего футболиста в центре обороны до тех пор, пока зимой не будет приобретен профильный защитник или не вернется Давид Алаба.
Тчуамени, как ожидается, будет готов сыграть 4 декабря против «Атлетика» либо 7-го против «Жироны».
Подчеркивается, что в прошлом сезоне Орельен сыграл в центре защиты 10 раз, и «Реал» не потерпел в этих матчах ни одного поражения.
Статистику француза можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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