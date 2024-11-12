У Мбаппе психологические проблемы уже несколько месяцев – подтверждено окружением Килиана (L’Equipe)

Килиан Мбаппе как минимум с начала сезона борется с психологическими проблемами.

О том, что после посещения Стокгольма в октябре у нападающего «Реала » возникли сложности ментального характера, сообщалось 8 ноября.

L’Equipe удалось подтвердить свою информацию в окружении форварда.

«Называйте это как хотите, но у Килиана уже несколько месяцев есть психологическая проблема. Такие вещи сами собой просто так не решаются.

Нужны время и работа, и она ведется совместно со специалистами», – сказал человек, ежедневно общающийся с капитаном сборной Франции .