У Мбаппе психологические проблемы уже несколько месяцев – подтверждено окружением Килиана (L’Equipe)
Килиан Мбаппе как минимум с начала сезона борется с психологическими проблемами.
О том, что после посещения Стокгольма в октябре у нападающего «Реала» возникли сложности ментального характера, сообщалось 8 ноября.
L’Equipe удалось подтвердить свою информацию в окружении форварда.
«Называйте это как хотите, но у Килиана уже несколько месяцев есть психологическая проблема. Такие вещи сами собой просто так не решаются.
Нужны время и работа, и она ведется совместно со специалистами», – сказал человек, ежедневно общающийся с капитаном сборной Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get French Football News
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