Мостовой о совмещении Карпина: «Нельзя это делать, ни в одной футбольной стране такого нет. Я это говорил еще во времена Слуцкого, когда его вознесли до небес»

Александр Мостовой высказался о формате работы Валерия Карпина.

«Я это говорил уже давным-давно, причем не только про Карпина , но и про других. Это невозможно, это нельзя делать! Ни в одной футбольной стране такого нет, чтобы совмещал кто-то. Это неправильно, не должно такого быть!

Еще во времена Слуцкого я говорил, когда его вознесли до уровня небес. Зачем это делаете? Кто он такой-то, чтобы так о нем говорить? У нас огромная страна футбольных людей. Кто угодно сидит без работы из-за этого. А потом еще жалуются: там устали, здесь сил не хватило. Так кто вас заставлял-то? Конечно, это перебор! Я так всегда говорил.

Почему все только сейчас заговорили о результатах «Ростова » в контексте того, что Валерий Георгиевич в сборной еще работает? Я еще три-четыре года назад об этом говорил, ребята. Для меня это не новость. Почему у нас люди все время говорят в момент, когда что-то произошло? Говорите заранее! Надо же заранее прозревать. Мы все эти случаи уже знаем наперед, всю жизнь в футболе.

Это хорошо еще, что ростовчане «Спартак» в Кубке обыграли, а ведь могли и проиграть еще. Хотя Кубок этот... Какая разница, если команда в любом случае не вылетает из турнира. Пройдет «Ростов», но красно-белые же не вылетают, все равно кого-то обыграют и дальше пройдут по сетке», – сказал бывший полузащитник сборной России.