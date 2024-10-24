Александр Мостовой: «Карпин всегда правильные вещи говорит, как и я. Мы одного поля ягоды»
Александр Мостовой одобрил слова Валерия Карпина.
«Хорошо, что Валерий Карпин сам все понимает про эти рекорды сборной. Он тоже всегда правильные вещи говорит, такие же, как и я, потому что мы одного поля ягоды.
Другое дело, что когда говорит Мостовой, то на следующий день пишут, что я критикую. А когда Карпин что-то говорит, то он не критикует, а все нормально.
«Спартак» проиграл 0:3, я сказал про то, что играли плохо, а начали писать о том, что Мостовой опять критикует «Спартак», – отметил бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости