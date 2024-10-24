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Александр Мостовой: «Карпин всегда правильные вещи говорит, как и я. Мы одного поля ягоды»

Александр Мостовой одобрил слова Валерия Карпина.

«Хорошо, что Валерий Карпин сам все понимает про эти рекорды сборной. Он тоже всегда правильные вещи говорит, такие же, как и я, потому что мы одного поля ягоды.

Другое дело, что когда говорит Мостовой, то на следующий день пишут, что я критикую. А когда Карпин что-то говорит, то он не критикует, а все нормально.

«Спартак» проиграл 0:3, я сказал про то, что играли плохо, а начали писать о том, что Мостовой опять критикует «Спартак», – отметил бывший полузащитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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