Мостовой о мыслях Карпина про отставку: «Ничего удивительного. Если собирается уйти из «Ростова» – и пост тренера сборной нужно покидать»
Александра Мостового не удивили слова Валерия Карпина про возможную отставку.
«Ростов» не побеждает 7 матчей. Сегодня команда уступила «Ахмату» – 2:3, после чего ее главный тренер рассказал о мыслях про отставку.
«В этом нет ничего удивительного. Но я хочу вернуться к тому времени, когда он возглавил сборную России. Для чего? Зачем? У тебя есть «Ростов», у тебя есть команда, зачем тебе сборная?
Если он собирается уходить из ростовского клуба, то нужно покидать и пост главного тренера сборной России. Но ростовчан нужно уважать, оставаться и вытаскивать команду», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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