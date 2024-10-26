Мостовой о мыслях Карпина про отставку: «Ничего удивительного. Если собирается уйти из «Ростова» – и пост тренера сборной нужно покидать»

Александра Мостового не удивили слова Валерия Карпина про возможную отставку.

«Ростов» не побеждает 7 матчей. Сегодня команда уступила «Ахмату» – 2:3, после чего ее главный тренер рассказал о мыслях про отставку.

«В этом нет ничего удивительного. Но я хочу вернуться к тому времени, когда он возглавил сборную России. Для чего? Зачем? У тебя есть «Ростов », у тебя есть команда, зачем тебе сборная?

Если он собирается уходить из ростовского клуба, то нужно покидать и пост главного тренера сборной России. Но ростовчан нужно уважать, оставаться и вытаскивать команду», – сказал бывший полузащитник сборной России.