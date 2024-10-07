Мостовой о «Ростове»: «Есть проблемы в игре, нет побед – почему все молчат? Карпин неприкасаемый?»
Александр Мостовой обратил внимание на результаты «Ростова».
«У «Ростова» есть проблемы в игре, у команды нет побед, но почему все молчат? Что-то я не слышу, чтобы Карпина отправляли в отставку – неприкасаемый, получается?
Понятно, что Карпин разрывается между сборной и клубом. Где-то все равно будут провалы. Все-таки лучше сосредоточиться на чем-то одном», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости