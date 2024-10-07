Мостовой о «Ростове»: «Есть проблемы в игре, нет побед – почему все молчат? Карпин неприкасаемый?»

Александр Мостовой обратил внимание на результаты «Ростова».

«У «Ростова » есть проблемы в игре, у команды нет побед, но почему все молчат? Что-то я не слышу, чтобы Карпина отправляли в отставку – неприкасаемый, получается?

Понятно, что Карпин разрывается между сборной и клубом. Где-то все равно будут провалы. Все-таки лучше сосредоточиться на чем-то одном», – сказал бывший полузащитник «Спартака».