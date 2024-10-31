Мбаппе хотел приобрести долю в «Монако», но из-за высокой цены выбрал «Кан». «ПСЖ» купил Килиана у монегасков за 180 млн евро в 2017-м
Килиан Мбаппе думал о приобретении части акций «Монако».
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, форвард «Реала» хотел стать акционером «Монако», выкупив долю в клубе через свой инвестиционный фонд Coalition Capital. Отмечается, что в начале года мажоритарный акционер клуба Дмитрий Рыболовлев рассматривал возможность продажи своей доли.
Сообщается, что Мбаппе отказался от покупки доли в «Монако» из-за слишком высокой запрашиваемой цены. В июле футболист выкупил 80% акций «Кана», выступающего в Лиге 2, за 20 млн евро.
Напомним, Мбаппе находился в системе «Монако» с 2013 по 2017 год – оттуда Килиан перешел в «ПСЖ» за 180 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: GFFN
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