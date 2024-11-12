Бонгонда о критике Титова: «Не знаю, кто это, мне вообще все равно, если честно. Мне важно, чтобы тренер и клуб были мной довольны»
Тео Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Егор Титов.
Экс-игрок «Спартака» ранее раскритиковал игру полузащитника: «Смотрю, и мне грустно. Ни до забитого мяча ЦСКА, ни после не вспомню, что он интересного сделал. Есть большие вопросы».
«Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», – сказал Бонгонда.
Бонгонда о Дзюбе: «Кто это? Почему спрашиваете о нем, я играю за «Спартак». Я не россиянин, не могу знать всех игроков. Если назову конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости