Бонгонда о критике Титова: «Не знаю, кто это, мне вообще все равно, если честно. Мне важно, чтобы тренер и клуб были мной довольны»

Тео Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Егор Титов.

Экс-игрок «Спартака » ранее раскритиковал игру полузащитника: «Смотрю, и мне грустно. Ни до забитого мяча ЦСКА, ни после не вспомню, что он интересного сделал. Есть большие вопросы».

«Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», – сказал Бонгонда.

Бонгонда о Дзюбе: «Кто это? Почему спрашиваете о нем, я играю за «Спартак». Я не россиянин, не могу знать всех игроков. Если назову конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете»