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  • Бонгонда о Дзюбе: «Кто это? Почему спрашиваете о нем, я играю за «Спартак». Я не россиянин, не могу знать всех игроков. Если назову конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете»
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Бонгонда о Дзюбе: «Кто это? Почему спрашиваете о нем, я играю за «Спартак». Я не россиянин, не могу знать всех игроков. Если назову конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете»

Тео Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Артем Дзюба.

Вчера «Спартак» одержал разгромную победу над «Акроном» (4:0) в 15-м туре Мир РПЛ. Бонгонда отметился в матче дублем.

–  Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Как вам его игра?

–  Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете – я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.

–  Вы не знаете Дзюбу? Это лучший бомбардир в истории РПЛ, нападающий «Акрона», с которым вы играли.

–  Хорошо, но я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете.

Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде, – сказал полузащитник «Спартака».

Напомним, Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoАкрон
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