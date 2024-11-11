Бонгонда о Дзюбе: «Кто это? Почему спрашиваете о нем, я играю за «Спартак». Я не россиянин, не могу знать всех игроков. Если назову конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете»
Вчера «Спартак» одержал разгромную победу над «Акроном» (4:0) в 15-м туре Мир РПЛ. Бонгонда отметился в матче дублем.
– Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Как вам его игра?
– Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете – я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.
– Вы не знаете Дзюбу? Это лучший бомбардир в истории РПЛ, нападающий «Акрона», с которым вы играли.
– Хорошо, но я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете.
Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде, – сказал полузащитник «Спартака».
Напомним, Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год.
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