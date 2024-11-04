  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов про Бонгонда: «Смотрю на его игру – мне грустно. Ни до забитого мяча ЦСКА, ни после не вспомню, что он интересного сделал. Есть большие вопросы»
1

Титов про Бонгонда: «Смотрю на его игру – мне грустно. Ни до забитого мяча ЦСКА, ни после не вспомню, что он интересного сделал. Есть большие вопросы»

Егор Титов поделился мыслями относительно действий Тео Бонгонда.

– Кажется, что Бонгонда снова захотел играть в футбол.

– По Бонгонда есть большие вопросы. Могу сказать, что забил гол в дерби и забил до этого. Однако здесь вопрос эффективности.

Не знаю, какие стоят у него задачи. Я смотрю на его игру – мне грустно. Есть моменты, которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе.

Но здесь ему в помощники партнеры: нет забеганий, нет игры на третьего. Единственный момент, когда он забивал гол. Конечно, там большая ошибка Мойзеса.

Это единственный момент, когда сыграли на третьего. Бонгонда очень грамотно разобрался, забил красивый гол Акинфееву – классному вратарю. Дальше – все.

Ни до забитого мяча, ни после я не вспомню, что такого интересного сделал Бонгонда, чтобы мы сказали, что это тот футболист, который должен играть в основе.

И опять же есть вопросы по составу – и у ветеранов, и у болельщиков. Смотришь на скамейку «Спартака»: там есть имена и фамилии, но эти футболисты не играют, увы, уже давно.

Есть сомнения, что футболисты без практики выйдут и сразу помогут команде. Есть тренерский штаб, который видит команду каждый день. И им виднее, кто готов, а кто нет, кто может выйти со скамейки и поможет, а кто вообще не в состоянии помочь.

У меня вопросы по Игнатову и Зорину – ребятам, которые раньше выходили и играли. Тот же Игнатов играл постоянно в составе, а мы его давно не видим, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гуллит о «Золотом мяче»: «Могу согласиться с победой Родри, но понимаю и гнев Винисиуса. Единственное, что он может сделать, – это показать, насколько он хорош»
2 минуты назад
Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»
2329 минут назад
Матч «Бешикташ» – «Маккаби» Тель-Авив в ЛЕ пройдет на нейтральном поле. Власти Турции потребовали перенести его из-за «возможности провокаций»
1135 минут назад
36 тысяч болельщиков «Баварии» из-за дорогих цен отменили заявки на билеты на матч с «Шахтером» в Гельзенкирхене. Для них билет стоит 105 евро
1739 минут назад
«Реал» или «Милан»? Угадывайте, кто победит, и выигрывайте iPhone 16!
250 минут назадСпецпроект
Мората о Ямале: «Каждые 20-30 лет появляются один или два игрока, подобных Роналду и Месси. У Ламина есть все, чтобы творить историю»
1958 минут назад
Денисов о ЦСКА и «Спартаке»: «Хотите драться – идите в другое место. Не знаю, как назвать это – задираться, бить исподтишка. Рад, что мы ответили результатом»
14сегодня, 18:39
«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)
65сегодня, 18:31
Слот о спаде у Салаха из-за возраста: «Нет причин думать об этом, Мо в очень хорошей форме. Сколько лет Роналду? Месси по-прежнему невероятен»
18сегодня, 18:19
«Спортинг» опроверг нахождение Юрана в шорт-листе: «Не рассматривали этого специалиста»
74сегодня, 18:16
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека о матче с «Реалом»: «Я думаю только о победе. Надеемся устроить отличное зрелище для любителей футбола»
517 минут назад
Чемпионат Италии. «Дженоа» одолела «Парму», «Лацио» играет с «Кальяри»
10125 минут назад
«Ноттингем» интересуется Телем и контактировал с «Баварией». Матис не хочет уходить в аренду
157 минут назад
Минута молчания в память о жертвах наводнений в Испании пройдет перед матчами еврокубков на этой неделе
2сегодня, 18:42
«Бавария» интересуется 20-летним Колиошо из «Бернли» и уже обсуждала возможность трансфера. Компани хорошо знает полузащитника
3сегодня, 18:28
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара принимает «Эстегляль», «Аль-Ахли» Фирмино разгромил «Аль-Шорту», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Айном» во вторник
6сегодня, 18:15Live
«Арсенал» подтвердил уход Эду. Бразилец работал спортивным директором с 2022-го
9сегодня, 18:04
Лаутаро пинал рекламные щиты из-за 7 добавленных минут в матче с «Венецией» – «Интер» пропустил, но гол отменили. Форвард сказал: «Футбол не будет двигаться вперед, если продолжим в том же духе»
6сегодня, 17:59
Шалимов о Соболеве: «Не получается ничего – нет маневра, за спину не может открыться. Семак дает игровое время – настаивал на трансфере, видимо»
9сегодня, 17:43
Тарханов о «Спартаке»: «Их должны тренировать спартаковцы – Тихонов уже готов, мне кажется. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно»
19сегодня, 17:42