Бонгонда об Амарале: «Грустно, что он покинул «Спартак». Он всегда нам помогал и старался быть добрым. Возможно, однажды и я покину команду» 

Тео Бонгонда оценил уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

«Амарал очень вежливый и хороший парень. Мне грустно, что он покинул команду. Но это футбол. Возможно, однажды и я тоже покину «Спартак». Но это часть футбола. Нужно уважать выбор каждого.

Он всегда нам помогал и старался быть к нам добрым. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня и команды. Желаю ему удачи в будущем», — сказал полузащитник «Спартака ».