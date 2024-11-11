Бонгонда об Амарале: «Грустно, что он покинул «Спартак». Он всегда нам помогал и старался быть добрым. Возможно, однажды и я покину команду»
Тео Бонгонда оценил уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».
«Амарал очень вежливый и хороший парень. Мне грустно, что он покинул команду. Но это футбол. Возможно, однажды и я тоже покину «Спартак». Но это часть футбола. Нужно уважать выбор каждого.
Он всегда нам помогал и старался быть к нам добрым. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня и команды. Желаю ему удачи в будущем», — сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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