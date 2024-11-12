Тео Бонгонда: «Спартак» хорош тем, что у нас нет звезд – все уважают друг друга. Многие забивали – Угальде, Барко. Каждый делает отличную работу»

Тео Бонгонда считает, что в «Спартаке» нет звездных футболистов.

Команда тренера Деяна Станковича набрала 28 очков в 15 матчах и занимает пятое место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.

«Я не могу выделить кого-то одного из команды.

Многие забивали голы – Манфред Угальде , Эсекиэль Барко , например. Каждый из нас делает отличную работу.

Как я говорил, наша команда хороша тем, что тут нет звезд – все уважают друг друга», – сказал полузащитник «Спартака » Тео Бонгонда .