Тео Бонгонда: «Спартак» хорош тем, что у нас нет звезд – все уважают друг друга. Многие забивали – Угальде, Барко. Каждый делает отличную работу»
Тео Бонгонда считает, что в «Спартаке» нет звездных футболистов.
Команда тренера Деяна Станковича набрала 28 очков в 15 матчах и занимает пятое место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.
«Я не могу выделить кого-то одного из команды.
Многие забивали голы – Манфред Угальде, Эсекиэль Барко, например. Каждый из нас делает отличную работу.
Как я говорил, наша команда хороша тем, что тут нет звезд – все уважают друг друга», – сказал полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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