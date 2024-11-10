Голкипер «Махачкалы» Волк вызван в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк вызван в сборную России.

Об этом объявила пресс-служба дагестанского клуба.

«Наш голкипер Давид Волк вызван в национальную сборную России. Поздравляем, Давид! Желаем скорейшего дебюта и успешных выступлений за сборную страны!» – говорится в сообщении «Динамо».

Позже вызов подтвердили в сборной.

23-летнего вратаря не было в окончательной заявке сборной России, опубликованной 7 ноября.

Фото: t.me/dinmx/13418

В этом месяце команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией. Встречи пройдут 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде.