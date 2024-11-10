Голкипер «Махачкалы» Волк вызван в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк вызван в сборную России.
Об этом объявила пресс-служба дагестанского клуба.
«Наш голкипер Давид Волк вызван в национальную сборную России. Поздравляем, Давид! Желаем скорейшего дебюта и успешных выступлений за сборную страны!» – говорится в сообщении «Динамо».
Позже вызов подтвердили в сборной.
23-летнего вратаря не было в окончательной заявке сборной России, опубликованной 7 ноября.
Фото: t.me/dinmx/13418
В этом месяце команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией. Встречи пройдут 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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