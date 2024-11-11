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Сборная России не будет тренироваться на стадионе «Краснодар» перед матчем с Брунеем

Сборная не будет тренироваться на стадионе «Краснодар» перед матчем с Брунеем.

Об этом рассказал тренер национальной команды Николай Писарев.

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре в пятницу, 15 ноября. Матч проти команды Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде.

«Первая группа уже сегодня в зале проводит восстановительную тренировку. А вторая группа должна быть к ужину. Все должны быть по расписанию, с завтрашнего дня в полном составе приступим к работе.

Сейчас в Москве еще проходят медицинские осмотры ребята, которые играли вчера, и не только в Москве. Мы ждем информацию от клубных врачей, чтобы потом Валерий Георгиевич Карпин принимал решение, как быть дальше.

Но вы знаете, что у нас список расширенный, всегда есть возможность замен. Окончательно к вечеру сегодня поймем, кто еще по травмам не сможет сыграть.

До 15 ноября мы тренируемся в одноразовом режиме. Предыгровую решили не проводить, чтобы не ездить долго. Почти все играли на краснодарском стадионе, стадион этот знают, поэтому смысла ехать туда на предыгровую тренировку нет.

Будем проводить все тренировки здесь. Отыграем. 16 ноября здесь же восстановление. И 17 ноября выдвигаемся, по‑моему, через Ставрополь и вылетаем в Волгоград готовиться к Сирии», – сказал Писарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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