Сампаоли возглавил «Ренн», контракт – до 2026 года

«Ренн» объявил о назначении Хорхе Сампаоли главным тренером.

Контракт 64-летнего аргентинца с французским клубом рассчитан до 2026 года.

Последним местом работы Сампаоли был «Фламенго», который он покинул в 2023 году. Также он возглавлял «Севилью», «Марсель», «Сантос», сборные Аргентины и Чили.

На прошлой неделе «Ренн » уволил прежнего тренера Жюльена Стефана. После 11 туров клуб занимает в Лиге 1 13-е место.

Фото: staderennais.com