Сампаоли возглавил «Ренн», контракт – до 2026 года
«Ренн» объявил о назначении Хорхе Сампаоли главным тренером.
Контракт 64-летнего аргентинца с французским клубом рассчитан до 2026 года.
Последним местом работы Сампаоли был «Фламенго», который он покинул в 2023 году. Также он возглавлял «Севилью», «Марсель», «Сантос», сборные Аргентины и Чили.
На прошлой неделе «Ренн» уволил прежнего тренера Жюльена Стефана. После 11 туров клуб занимает в Лиге 1 13-е место.
Фото: staderennais.com
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ренна»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости