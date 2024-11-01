Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Анжер», «ПСЖ» сыграет с «Лансом» в субботу
В Лиге 1 пройдут матчи 10-го тура.
В пятницу «Монако» Александра Головина примет «Анжер».
В субботу «ПСЖ» сыграет дома с «Лансом».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева встретится на своем поле с «Монпелье», «Марсель» будет противостоять «Нанту».
Чемпионат Франции
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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