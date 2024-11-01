Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Анжер», «ПСЖ» сыграет с «Лансом» в субботу

В Лиге 1 пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу «Монако » Александра Головина примет «Анжер ».

В субботу «ПСЖ » сыграет дома с «Лансом».

В воскресенье «Гавр » Далера Кузяева встретится на своем поле с «Монпелье», «Марсель » будет противостоять «Нанту».

Чемпионат Франции

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1