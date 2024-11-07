«Ренн» уволил тренера Стефана. Клуб близок к назначению Сампаоли

«Ренн» уволил лавного тренера Жюльена Стефана.

Сегодня клуб уведомил 44-летнего специалиста о прекращении сотрудничества.

Он руководил клубом с прошлого года, а также ранее уже занимал пост главного тренера с 2018 по 2021 год.

По информации L’Équipe, французы близки к достижению соглашение с Хорхе Сампаоли .

В минувшее воскресенье «Ренн » крупно проиграл «Осеру» (0:4) в 10-м туре Лиги 1. Сейчас команда с 11 очками занимает 13-е место в чемпионате Франции.