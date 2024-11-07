«Ренн» уволил тренера Стефана. Клуб близок к назначению Сампаоли
«Ренн» уволил лавного тренера Жюльена Стефана.
Сегодня клуб уведомил 44-летнего специалиста о прекращении сотрудничества.
Он руководил клубом с прошлого года, а также ранее уже занимал пост главного тренера с 2018 по 2021 год.
По информации L’Équipe, французы близки к достижению соглашение с Хорхе Сампаоли.
В минувшее воскресенье «Ренн» крупно проиграл «Осеру» (0:4) в 10-м туре Лиги 1. Сейчас команда с 11 очками занимает 13-е место в чемпионате Франции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ренна»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости