«Реал» может подписать Та в январе, возвращение Рамоса маловероятно
Джонатан Та может перейти в «Реал».
Мадридский клуб ищет варианты усиления обороны из-за ситуации с травмами. Одним из игроков, которых рассматривают «сливочные», является Та.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мадридцы могут попытаться купить Та у «Байера» уже зимой. Переговоров между клубами пока не было.
Джонатан интересен и «Баварии» – но мюнхенцы хотят подписать его свободным агентом в летнее трансферное окно.
Отмечается, что возвращение Серхио Рамоса в «Реал» в настоящее время крайне маловероятно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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