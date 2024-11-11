«Реал» может подписать Та в январе, возвращение Рамоса маловероятно

Джонатан Та может перейти в «Реал».

Мадридский клуб ищет варианты усиления обороны из-за ситуации с травмами. Одним из игроков, которых рассматривают «сливочные», является Та.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мадридцы могут попытаться купить Та у «Байера » уже зимой. Переговоров между клубами пока не было.

Джонатан интересен и «Баварии» – но мюнхенцы хотят подписать его свободным агентом в летнее трансферное окно.

Отмечается, что возвращение Серхио Рамоса в «Реал » в настоящее время крайне маловероятно.