«Реал» хочет подписать Лапорта зимой. Это будет сложно из-за стоимости трансфера и нежелания «Аль-Насра» отпускать защитника (Relevo)
Как сообщает Relevo, из-за ситуации с травмами в защите, в клубе начинают осознавать необходимость усилений в зимнее трансферное окно. Подписание центрального защитника считается приоритетом.
Совет директоров и спортивное руководство «Реала» отдали предпочтение кандидатуре игрока «Аль-Насра». 30-летний защитник высоко ценится в клубе за эффективность, опыт участия в топ-турнирах, включая недавнее выступление на Евро, а также за необходимые команде игровые навыки и испанское гражданство.
Однако ожидается, что осуществить трансфер будет очень сложно из-за его высокой стоимости, а также нежелания саудовцев отпускать защитника.
Еще один игрок, за которым пристально следят скауты «Реала», – Кастелло Лукеба. 21-летний защитник выступает за «Лейпциг». Футболиста отмечают с тех пор, как он играл в «Лионе», и считают, что он обладает потенциалом возглавить защиту команды. Вместе с тем француз недавно продлил контракт с немецким клубом до 2029 года, а отступные, которые активируются следующим летом, составят 90 млн евро.
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