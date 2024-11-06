«Реал» может купить Родри или Энцо в случае продажи Тчуамени (Саша Тавольери)

«Реал» может купить обладателя «Золотого мяча» Родри или хавбека «Челси».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Мадрида » Орельена Тчуамени .

Продажа француза позволит «Реалу» рассчитывать на подписание игрока «Манчестер Сити » Родри, в конце октября завоевавшего «Золотой мяч», сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В качестве альтернативы Родри в «Реале» рассматривают чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса, играющего за «Челси ».

«Ман Сити» хочет скорее продлить контракт с Родри, чтобы помешать интересу топ-клубов. «Реал», «Барса» и «Бавария» интересуются обладателем «Золотого мяча» (Cadena SER)