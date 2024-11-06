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«Реал» может купить Родри или Энцо в случае продажи Тчуамени (Саша Тавольери)

«Реал» может купить обладателя «Золотого мяча» Родри или хавбека «Челси».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Мадрида» Орельена Тчуамени.

Продажа француза позволит «Реалу» рассчитывать на подписание игрока «Манчестер Сити» Родри, в конце октября завоевавшего «Золотой мяч», сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В качестве альтернативы Родри в «Реале» рассматривают чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса, играющего за «Челси».

«Ман Сити» хочет скорее продлить контракт с Родри, чтобы помешать интересу топ-клубов. «Реал», «Барса» и «Бавария» интересуются обладателем «Золотого мяча» (Cadena SER)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Get French Football News
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возможные трансферы
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