У «Реала» после поражений от «Барсы» и «Милана» в приоритете укрепление обороны. Трент – предпочтительный вариант

«Реал» намерен подписать защитника ближайшей зимой.

ESPN отмечает, что мадридцы, проиграв «Барселоне» и «Милану » на «Сантьяго Бернабеу», считают укрепление обороны приоритетной задачей на зиму.

Главный тренер Карло Анчелотти и его помощники убеждены, что скамейка слишком короткая, хотя публично об этом не говорят.

«Реал » предпочел бы, чтобы к команде присоединился Трент Александер-Арнолд , но договориться с «Ливерпулем » будет тяжело, а потому рассматриваются альтернативные варианты.