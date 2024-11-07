У «Реала» после поражений от «Барсы» и «Милана» в приоритете укрепление обороны. Трент – предпочтительный вариант
«Реал» намерен подписать защитника ближайшей зимой.
ESPN отмечает, что мадридцы, проиграв «Барселоне» и «Милану» на «Сантьяго Бернабеу», считают укрепление обороны приоритетной задачей на зиму.
Главный тренер Карло Анчелотти и его помощники убеждены, что скамейка слишком короткая, хотя публично об этом не говорят.
«Реал» предпочел бы, чтобы к команде присоединился Трент Александер-Арнолд, но договориться с «Ливерпулем» будет тяжело, а потому рассматриваются альтернативные варианты.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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