Лапорта после отмены гола Левандовского повторял: «Это невозможно». Президент «Барсы» был очень зол в перерыве игры с «Сосьедадом»
Жоан Лапорта разозлился из-за отмены гола Роберта Левандовского.
«Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» (1:0) в матче Ла Лиги.
Нападающий «Барсы» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Сосьедада», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.
Президент «Барелоны» Жоан Лапорта присутствовал на матче и наблюдал за игрой из ложи. Он был доволен игрой своей команды в первые минуты, однако позднее он не мог поверить в отмену гола Левандовского.
В перерыве Лапорта был очень зол и повторял всем вокруг. «Это невозможно».
ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Relevo
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