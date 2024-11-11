Лапорта после отмены гола Левандовского повторял: «Это невозможно». Президент «Барсы» был очень зол в перерыве игры с «Сосьедадом»

Жоан Лапорта разозлился из-за отмены гола Роберта Левандовского.

«Реал Сосьедад » обыграл «Барселону» (1:0) в матче Ла Лиги .

Нападающий «Барсы» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Сосьедада», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

Президент «Барелоны» Жоан Лапорта присутствовал на матче и наблюдал за игрой из ложи. Он был доволен игрой своей команды в первые минуты, однако позднее он не мог поверить в отмену гола Левандовского.

В перерыве Лапорта был очень зол и повторял всем вокруг. «Это невозможно».

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла