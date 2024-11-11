Глава ВАР в Испании об отмене гола Левандовского: «У игрока отслеживается 29 точек, одна из них – стопа. У ВАР 10 камер, которые не используются в трансляции. Критикуют по незнанию»

Глава ВАР в Испании высказался об отмене гола Роберта Левандовского.

«Реал Сосьедад » обыграл «Барселону» (1:0) в матче Ла Лиги .

Нападающий «Барсы» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Сосьедада», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

«Это нормальное объяснение. Был возможный офсайд, технология вступила в дело и определила, что было положение вне игры, тут больше нечего добавить. Технология помогает футболу, судейству, и в данном случае она тоже помогла.

Часто критикуют из-за недостатка знаний. ВАР работает с 10 дополнительными камерами, которые не используются в трансляции. У каждого игрока отслеживается 29 точек, и одна из этих точек – это стопа.

Был зафиксирован офсайд, о чем сообщили арбитру, и он изменил свое решение. Ничего нового, такое случается в каждом матче Примеры и Сегунды», – сказал глава ВАР в Испании Карлос Клос Гомес.

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла