«Раньше «Спартак» удивлял своим футболом, а теперь – глупыми решениями. Постоянно кого‑то увольняют и непонятно кого приглашают». Канчельскис о красно-белых
Андрей Канчельскис высказался о кадровых перестановках в «Спартаке».
Вчера пост спортивного директора красно-белых покинул Томаш Амарал.
«Решения «Спартака» меня давно не удивляют. Раньше красно‑белые удивляли своим футболом, результатами, а теперь – глупыми решениями. Они постоянно кого‑то увольняют и непонятно кого приглашают. Если посмотреть, кто приходил в клуб на должность директора, то сразу станет очевидно, в чем проблема команды.
Друзья! Хватит издеваться над футболом и болельщиками «Спартака», которые уже смеются над тем, что происходит в команде», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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