Андрей Канчельскис высказался о кадровых перестановках в «Спартаке».

Вчера пост спортивного директора красно-белых покинул Томаш Амарал.

«Решения «Спартака» меня давно не удивляют. Раньше красно‑белые удивляли своим футболом, результатами, а теперь – глупыми решениями. Они постоянно кого‑то увольняют и непонятно кого приглашают. Если посмотреть, кто приходил в клуб на должность директора, то сразу станет очевидно, в чем проблема команды.

Друзья! Хватит издеваться над футболом и болельщиками «Спартака», которые уже смеются над тем, что происходит в команде», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».