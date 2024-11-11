В «Спартаке» обсуждают приглашение спортивного директора ЦСКА Мовсесьяна (Legalbet)

Спортивный директор ЦСКА может перейти в «Спартак».

Как сообщает Legalbet, руководство красно-белых обсуждает возможность приглашения Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора. Вчера эту должность покинул Томаш Амарал.

Мовсесьян работает спортивным директором ЦСКА с осени 2022 года. Ранее он был главным скаутом армейцев.