В «Спартаке» обсуждают приглашение спортивного директора ЦСКА Мовсесьяна (Legalbet)
Спортивный директор ЦСКА может перейти в «Спартак».
Как сообщает Legalbet, руководство красно-белых обсуждает возможность приглашения Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора. Вчера эту должность покинул Томаш Амарал.
Мовсесьян работает спортивным директором ЦСКА с осени 2022 года. Ранее он был главным скаутом армейцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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