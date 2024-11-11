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В «Спартаке» обсуждают приглашение спортивного директора ЦСКА Мовсесьяна (Legalbet)

Спортивный директор ЦСКА может перейти в «Спартак».

Как сообщает Legalbet, руководство красно-белых обсуждает возможность приглашения Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора. Вчера эту должность покинул Томаш Амарал. 

Мовсесьян работает спортивным директором ЦСКА с осени 2022 года. Ранее он был главным скаутом армейцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Мовсесьян
Томаш Амарал
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