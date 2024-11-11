Орлов о Клаудиньо в «Зените»: «Посмотри, сколько ты получаешь, парень! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь с передачами, а бьешь куда? Его же брали как звезду, но она поблекла»
Геннадий Орлов раскритиковал игру Клаудиньо за «Зенит» в этом сезоне.
«Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся... Но это же зависит от самого футболиста.
Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать.
Его же брали как звезду. Но звезда поблекла. Прежде всего сами футболисты должны изменить отношение к тренировочному процессу, к играм. Им надо встряхнуться. А то смотрятся академиками.
И почему они так по-разному проводят домашние встречи и гостевые? Лидер должен ровно идти по всей дистанции», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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