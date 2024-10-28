Орлов о Клаудиньо: «Запустил себя, увы – не прогрессирует, стоит на месте. От него ждут гораздо большей остроты»
Геннадий Орлов считает, что Клаудиньо остановился в развитии.
В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Клаудиньо отдал голевую передачу на Андрея Мостового.
«Вендел играл после травмы, на это можно сделать скидку. Но что происходит с Клаудиньо? Явно снизил к себе требования!
Да, отдал голевой пас. Но в той ситуации игрок его уровня и должен так поступать. От него все ждут гораздо большей остроты!
Был же эпизод, когда бразилец из выгоднейшей позиции запустил мяч гораздо выше створа. На пять метров! Такого раньше не было.
Клаудиньо, увы, себя запустил. Он не прогрессирует – на месте стоит!» – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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