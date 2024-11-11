Конате о Мбаппе: «Часто говорю: «Мне нужен твой уровень футбола, но не твоя жизнь». Это очень сложно – его имя повсюду, мы постоянно говорим о нем, обсуждаем малейшие действия»
«Все сосредоточены на нем. Я часто говорю ему: «Мне нужен твой уровень футбола, но мне не нужна твоя жизнь». Потому что, честно говоря, это очень сложно, его имя повсюду, мы постоянно говорим о нем, обсуждаем его малейшие действия.
Мы должны быть благодарны за то, что он смог привнести в эту сборную. Он сделал очень многое, об этом знает весь мир.
Сегодня его здесь нет. Игроки, которые заменят его на этой позиции, должны выполнять свою работу, быть решительными и позволить нам выигрывать матчи», – заявил защитник сборной Франции и «Ливерпуля».
Напомним, Дидье Дешам принял решение не вызывать Мбаппе на текущий сбор. В ноябре Франции предстоит сыграть с Израилем и Италией в Лиге наций.
Худший месяц Мбаппе: проблемы и в сборной, и в «Реале», и с законом
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