Сергей Ташуев: «Станкович не живет от зарплаты до зарплаты, у него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян играет на публику, а у нас это не по-мужски»

Сергей Ташуев: Станкович играет на публику – у нас это не по-мужски.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев оценил высказывание Деяна Станковича.

После матча Фонбет Кубка России против «Локомотива» (3:1) главный тренер «Спартака » заявил: «Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов» .

«У меня тоже были сложные эпизоды, но я не выносил их на публику. Внутри разбирайся и держи удар!

Он устал? Когда ты любишь профессию, то устаешь от отдыха, а не от работы. Для меня тренерская работа – хобби, ведь это любимая профессия.

Тем более у Станковича хороший оклад, он не живет от зарплаты до зарплаты. У него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян больше играет на публику, а у нас это не по-мужски.

Выиграть хороший матч и на пресс-конференции говорить, что ты устал – неправильно. Наоборот, скажи лучше, что у тебя все здорово, и похвали команду», – сказал Сергей Ташуев.