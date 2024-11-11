Генич об уходе Амарала из «Спартака»: «Не простили победу над «Акроном»?! Или это из-за неподписания Кордобы?»
Константин Генич оценил уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».
«Не простили победу над «Акроном» (4:0)?! Или это из-за неподписания Кордобы?» – написал комментатор.
Ранее красно-белые хотели приобрести Джона Кордобу, но «Краснодар» продлил контракт с форвардом до 2027 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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