Генич об уходе Амарала из «Спартака»: «Не простили победу над «Акроном»?! Или это из-за неподписания Кордобы?»

Константин Генич оценил уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

«Не простили победу над «Акроном » (4:0)?! Или это из-за неподписания Кордобы?» – написал комментатор.

Ранее красно-белые хотели приобрести Джона Кордобу , но «Краснодар » продлил контракт с форвардом до 2027 года.