«Барса» не хочет отпускать Ямаля в сборную Испании на фоне травмы. Клуб отправит результаты обследования Ламина в федерацию
«Барселона» не хочет отпускать Ламина Ямаля в сборную на фоне повреждения игрока.
Вингер каталонского клуба пропускает матч против «Реал Сосьедада» из-за сильного ушиба, полученного в игре с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (5:2).
Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис, «Барселона» отправит результаты медицинского обследования Ямаля в Королевскую испанскую футбольную федерацию.
Клуб рекомендует воздержаться от вызова игрока на ноябрьские матчи сборной Испании. Однако окончательное решение будет за национальной командой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
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