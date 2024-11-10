«Барса» не хочет отпускать Ямаля в сборную Испании на фоне травмы. Клуб отправит результаты обследования Ламина в федерацию

«Барселона» не хочет отпускать Ламина Ямаля в сборную на фоне повреждения игрока.

Вингер каталонского клуба пропускает матч против «Реал Сосьедада» из-за сильного ушиба , полученного в игре с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (5:2).

Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис, «Барселона » отправит результаты медицинского обследования Ямаля в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Клуб рекомендует воздержаться от вызова игрока на ноябрьские матчи сборной Испании. Однако окончательное решение будет за национальной командой.