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Мостовой про матч с Брунеем: «Зачем унижать себя? Опросите людей, где находится страна. Вам из тысячи человек 990 ответят неправильно»

Александр Мостовой не понимает, зачем сборной России играть с Брунеем.

Россия проведет два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.

– Будет ли позорно уступить Брунею?

– Зачем вообще играть против них и унижать себя? Были разговоры, что на игру с нашей сборной могут приехать футболисты из второй команды, но у этой сборной и первой команды нет!

Пожалуйста, сделайте опрос и попросите людей, чтобы они назвали, где находится Бруней. Я уверен, вам из тысячи человек 990 ответят неправильно, – сказал бывший игрок сборной России Мостовой.

Бруней – государство (султанат) в Юго-Восточной Азии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
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