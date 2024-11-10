Мостовой про матч с Брунеем: «Зачем унижать себя? Опросите людей, где находится страна. Вам из тысячи человек 990 ответят неправильно»
Александр Мостовой не понимает, зачем сборной России играть с Брунеем.
Россия проведет два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.
– Будет ли позорно уступить Брунею?
– Зачем вообще играть против них и унижать себя? Были разговоры, что на игру с нашей сборной могут приехать футболисты из второй команды, но у этой сборной и первой команды нет!
Пожалуйста, сделайте опрос и попросите людей, чтобы они назвали, где находится Бруней. Я уверен, вам из тысячи человек 990 ответят неправильно, – сказал бывший игрок сборной России Мостовой.
Бруней – государство (султанат) в Юго-Восточной Азии.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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