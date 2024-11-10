В Брунее заявили, что на матч с Россией приедет официальная сборная: «Все игроки – профессионалы, играют в клубах нашей премьер-лиги»

В Брунее заявили, что на матч с Россией приедет официальная сборная.

Ранее была информация, что Бруней может отправить на матч против россиян полупрофессиональную команду. Бруней и Россия сыграют 15 ноября в Краснодаре.

«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки – профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», – сказала руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена.