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Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»

Олег Малышев прокомментировал увольнение Томаша Амарала из «Спартака».

Ранее московский клуб объявил об уходе спортивного директора. Португалец занимал этот пост с конца 2023 года.

В воскресенье «Спартак» разгромил «Акрон» в матче 15‑го тура Мир РПЛ со счетом 4:0.

– Отлично выглядели, уверенно выиграли.

Чье решение по Амаралу?

– Совместное решение его и клуба. Пусть то, как и какие конкретно вещи обсуждали, останется в клубе. Он уже попрощался с командой. Решение было принято несколько дней назад. Решили объявить сегодня.

Чем клуб был недоволен?

– Во‑первых, мы благодарны ему за работу. На самом деле, я говорю это не ради вежливости и формальности. Он сделал не только несколько успешных трансферов, но и провел работу по усилению вертикали. За объем работы скажем ему спасибо. Но клуб недоволен в полной мере летним трансферным окном.

Лишних игроков не будет при новом спортивном директоре?

– Жизнь покажет.

В какие сроки будет объявлено имя нового специалиста?

– Есть кандидат, мы работаем. Мы сразу все объявим.

Русский или иностранец – главный кандидат?

– Не хочу комментировать.

Уход Амарала выглядит как изгнание.

– Это не выглядит как изгнание, это совместное решение. Просто пришло время, и мы идем дальше, – сказал генеральный директор «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoОлег Малышев
Томаш Амарал
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