Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»
Ранее московский клуб объявил об уходе спортивного директора. Португалец занимал этот пост с конца 2023 года.
В воскресенье «Спартак» разгромил «Акрон» в матче 15‑го тура Мир РПЛ со счетом 4:0.
– Отлично выглядели, уверенно выиграли.
– Чье решение по Амаралу?
– Совместное решение его и клуба. Пусть то, как и какие конкретно вещи обсуждали, останется в клубе. Он уже попрощался с командой. Решение было принято несколько дней назад. Решили объявить сегодня.
– Чем клуб был недоволен?
– Во‑первых, мы благодарны ему за работу. На самом деле, я говорю это не ради вежливости и формальности. Он сделал не только несколько успешных трансферов, но и провел работу по усилению вертикали. За объем работы скажем ему спасибо. Но клуб недоволен в полной мере летним трансферным окном.
– Лишних игроков не будет при новом спортивном директоре?
– Жизнь покажет.
– В какие сроки будет объявлено имя нового специалиста?
– Есть кандидат, мы работаем. Мы сразу все объявим.
– Русский или иностранец – главный кандидат?
– Не хочу комментировать.
– Уход Амарала выглядит как изгнание.
– Это не выглядит как изгнание, это совместное решение. Просто пришло время, и мы идем дальше, – сказал генеральный директор «Спартака».
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