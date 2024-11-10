Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»

Олег Малышев прокомментировал увольнение Томаша Амарала из «Спартака».

Ранее московский клуб объявил об уходе спортивного директора. Португалец занимал этот пост с конца 2023 года.

В воскресенье «Спартак » разгромил «Акрон » в матче 15‑го тура Мир РПЛ со счетом 4:0.

– Отлично выглядели, уверенно выиграли.

– Чье решение по Амаралу?

– Совместное решение его и клуба. Пусть то, как и какие конкретно вещи обсуждали, останется в клубе. Он уже попрощался с командой. Решение было принято несколько дней назад. Решили объявить сегодня.

– Чем клуб был недоволен?

– Во‑первых, мы благодарны ему за работу. На самом деле, я говорю это не ради вежливости и формальности. Он сделал не только несколько успешных трансферов, но и провел работу по усилению вертикали. За объем работы скажем ему спасибо. Но клуб недоволен в полной мере летним трансферным окном.

– Лишних игроков не будет при новом спортивном директоре?

– Жизнь покажет.

– В какие сроки будет объявлено имя нового специалиста?

– Есть кандидат, мы работаем. Мы сразу все объявим.

– Русский или иностранец – главный кандидат?

– Не хочу комментировать.

– Уход Амарала выглядит как изгнание.

– Это не выглядит как изгнание, это совместное решение. Просто пришло время, и мы идем дальше, – сказал генеральный директор «Спартака».