Мостовой об уходе Амарала из «Спартака»: «Даже не знаю, как он выглядит. Нужно приглашать игравших в футбол! А берут молодых, которые играли только на приставке»
Александр Мостовой высказался об увольнении Томаша Амарала из «Спартака».
Ранее московский клуб объявил об уходе португальца с поста спортивного директора.
«Как я могу это прокомментировать? Да никак. Я даже не знаю, как выглядит этот Амарал. И, вероятно, никогда не узнаю.
Нужно приглашать людей, которые играли в футбол! Берут молодых парней, который играли только на приставке в футбол… Я не удивлен, что это случилось», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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