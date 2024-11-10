Мостовой об уходе Амарала из «Спартака»: «Даже не знаю, как он выглядит. Нужно приглашать игравших в футбол! А берут молодых, которые играли только на приставке»

Александр Мостовой высказался об увольнении Томаша Амарала из «Спартака».

Ранее московский клуб объявил об уходе португальца с поста спортивного директора.

«Как я могу это прокомментировать? Да никак. Я даже не знаю, как выглядит этот Амарал. И, вероятно, никогда не узнаю.

Нужно приглашать людей, которые играли в футбол! Берут молодых парней, который играли только на приставке в футбол… Я не удивлен, что это случилось», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, мы работаем»