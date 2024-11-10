Станкович об итогах первого круга: «Спартак» недосчитался 4-5 очков. Мы обязаны расти, взлеты и падения должны исключить»

Деян Станкович оценил итоги первого круга Мир РПЛ для «Спартака».

В 15-м туре красно-белые разгромили «Акрон» со счетом 4:0. Команда Станковича идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.

– Как вы оцениваете итоги первого круга и итоги своей работы в «Спартаке» за этот период?

– Конечно, можно было лучше провести отрезок, я в этом вопросе реалист. Мы недосчитались 4-5 очков в матчах под моим руководством. Мы обязаны расти, должны иметь менталитет, который был в матчах с ЦСКА и «Акроном». Взлеты и падения мы должны исключить.

Если ты набрал форму, нужно не останавливаться, а продолжать расти. У нас были неудачные матчи, а мы должны приобрести стабильность и провести оставшиеся 15 матчей чемпионата на одном уровне, – сказал главный тренер «Спартака».