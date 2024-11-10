Станкович о 4:0 с «Акроном»: «Доволен всеми, футболисты показали, как должен играть «Спартак». Отличное отношение с первой до последней минуты»

Деян Станкович остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Акроном» (4:0).

– Еще до матча я говорил, что «Спартак» готов. Поражение в кубковом матче с «Ростовом» нисколько не повлияло на команду, потому что знали, что по содержанию игры у нас там было все хорошо. В матче с «Акроном » мы увидели подтверждение этому.

С первой до последней минуты ребята показали отличное отношение и правильно все делали, во всех фазах они были молодцами.

– Есть такое выражение, что победный состав не меняют. Как теперь быть запасным футболистам «Спартака» с учетом того, как играет основа?

– Не знаю, кто будет в стартовом составе «Спартака» в следующем матче. У нас есть два десятка футболистов, которыми я очень доволен. Посмотрим. Хочу отметить, что все футболисты «Спартака» прекрасно отреагировали на те решения, которые я принимал.

– Какие планы на паузу на матчи сборных?

– В первые несколько дней будет важно полностью отдохнуть, чтобы подготовиться к финальному рывку до декабря. Я не сторонник того, чтобы проводить товарищеские матчи по ходу сезона, мне это не нравится. Но мы посмотрим, когда вернемся к работе, будем думать над этим.

Доволен всеми футболистами, которые вышли на поле. Они показали, как должен играть «Спартак», – сказал главный тренер «Спартака».