Вендел из‑за мышечного повреждения не сыграет с «Ахматом»

Вендел пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы.

«Вендел получил мышечное повреждение и поэтому не сможет принять участие в этом матче», – сказал главный тренер «Зенита » Сергей Семак.

Матч «Ахмат » – «Зенит» пройдет в воскресенье в Грозном и начнется в 17:30 по московскому времени.