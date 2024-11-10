Вендел из‑за мышечного повреждения не сыграет с «Ахматом»
Вендел пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы.
«Вендел получил мышечное повреждение и поэтому не сможет принять участие в этом матче», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в воскресенье в Грозном и начнется в 17:30 по московскому времени.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости